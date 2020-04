Katse scouts denken aan ‘Katse Feesten light’: “Te vroeg om nu al een streep te trekken door heilige eerste weekend van augustus” Kristof Vereecke

03 april 2020

14u15 10 Zelzate Geen reuzenstoet tijdens het eerste weekend van augustus, maar mogelijk wel een ‘Katse Feesten light’. “Momenteel is het nog te vroeg om al een volledige streep te trekken door dat heilige eerste weekend van augustus”, zegt organisator Tom Van Acker.

De Katste scouts namen donderdag akte van de beslissing van de feestcommissie om dit jaar geen volwaardige Katte Kermis te organiseren. Voorzitter Wim Van Aerde liet wel nog de deur op een kier voor kleinere activiteiten waarvoor geen grote sponsorbedragen nodig zijn. Dan toch nog feest tijdens het eerste weekend van augustus op de Katte? De Katse scouts sluiten het niet uit, maar zeggen ook niet onmiddellijk ja. “Vanavond hebben we vergadering via een videoconferentie”, zegt Tom Van Acker namens de Katse scouts. “Een Katse Feesten zoals andere jaren is al een tijdje uitgesloten om dezelfde reden als Katte Kermis: geen sponsorgelden. Maar een Katse Feesten light-editie behoort momenteel nog tot de mogelijkheden. We wachten voorlopig nog wat af en communiceren wel ten gepaste tijde. We stellen de gezondheid van de bevolking uiteraard voorop, maar we willen het diezelfde bevolking ook niet aandoen om nu al een volledige streep te trekken door dat heilige eerste weekend van augustus”, besluit Van Acker.