Katse Feesten zijn aan 42ste editie toe: volledig gratis en nog gezelliger “Polé Polé met een vleugje Pukkelpop” Kristof Vereecke

31 juli 2019

12u01 6 Zelzate De Katse Feesten zijn dit jaar aan hun 42ste editie toe, maar toch blijven de organisatoren vernieuwen. Dit jaar zijn de feesten voor het eerst volledig gratis en starten ze vroeger met een afterworkevent. Daarvoor wist de Katse scouts topdj’s Dave Lambert en Buscemi te strikken. “We hebben niet de ambitie de grootste te zijn, wel de gezelligste”.

Wie het Katse Feestenterrein opwandelt, ziet de vernieuwing meteen aan het podium. “Zo brengen we nog meer sfeer op het terrein”, zegt Tom Van Acker van de Katse Feesten.

Het hoge woord is eruit: sfeer. Dat is waar de Katse Feesten vijf dagen lang om draaien en dat merk je ook in de programmatie. “We proberen elk jaar goed te variëren. Als ze mij vragen wat voor festival we zijn, zeg ik altijd: Polé Polé op de Katte, maar dan wel met een vleugje Pukkelpop vanwege de vele genres die we programmeren. Het enige wat we hier niet hebben is schlager en metal. Dat laatste kan eventueel, dat eerste is onbespreekbaar. De enige schlagerartiest die we hier ooit gehad hebben is Eddy Wally. Wat ons betreft een unicum.”

Afterwork

Wat wel kan, is dance. Zo starten de Katse Feesten dit jaar al op vrijdagavond met een groots opgevat afterworkevenement op het Tropical Terras. “Een nieuwigheid waar we veel van verwachten. Met Buscemi en Dave Lambert hebben we twee Tomorrowland-dj’s te pakken.”

Waar er ook gedanst mag worden, is op de Comme Chez Chat-fuif op vrijdagavond waar onder andere Fxder en Radio Topkaas het zotste feestje van het jaar willen bouwen. “Omdat de fuif gratis is, hopen we een nog groter publiek te bereiken. Met Radio Topkaas belooft het sowieso te knallen. Je weet nooit wat die mannen in petto hebben.”

Blues, roots en comedy

Zaterdag en zondag blijven gereserveerd voor de betere blues en roots en uiteraard de Strafste Nacht. “Op zaterdag hebben we met The Calico’s toch opnieuw de winnaar van de Rock Rally te strikken. Op zondag is er onze traditionele blues en rootsnamiddag. ’s Avonds willen we met Naft en Shizzle Le Sauvage nog een stevig feestje bouwen.”

Maandag is voor Goes en de Gasten en de traditionele comedyavond met host Joost Van Hyfte. “Een jaarlijkse thuismatch voor een vol stadion”, knipoogt Tom Van Acker.

Knallen op dinsdag

Traditioneel gaan de Katse Feesten eruit met een fameuze knal op dinsdag. Voor het eerst in de geschiedenis van de Katse Feesten mag een dj het feestje afsluiten. “Maar met Mooger, Mooneye en Cookies and Cream hebben we ook een pak livemuziek in petto. Al is het inderdaad zo dat we hopen dat Dirk Stoops het dak er een laatste keer afblaast. Strepen heeft hij genoeg verdiend en hij kent het Katste Feestenpubliek. Ambiance gegarandeerd.”

Meer info op www.katsefeesten.be