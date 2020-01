Kastanjeplein heeft eigen glasbol: “Bewijs dat we ook over partijgrenzen heen kunnen bouwen aan een geweldig Zelzate” Kristof Vereecke

19 januari 2020

10u56 0 Zelzate Het Kastanjeplein heeft een eigen glasbol. Niet echt groot nieuws, maar wel nieuws met een grote symboolwaarde. Zo komt de glasbol er op voorzet van oppositieraadslid Vincent Dierickx (Open VLD). “Dit is het bewijs dat we over de partijgrenzen heen werken aan een geweldig Zelzate”, zegt schepen van milieu Steven De Vuyst (PVDA).

De bewoners van het Kastanjeplein en het dienstencentrum waren al langer vragende partij voor een glasbol. Vandaar dat Open VLD-raadslid Vincent Dierickx het probleem aankaartte op de gemeenteraad. Schepen van milieu Steven De Vuyst beloofde de kwestie te onderzoeken. “Zowel de centrumleidster van het dienstencentrum als afvalintercommunale IDM hebben aangegeven dat de behoefte er wel degelijk is”, luidde de conclusie van dat onderzoek. De glasbol werd zaterdag geplaatst. In aanwezigheid van De Vuyst en Dierickx. “Het plaatsen van een glasbol lijkt misschien banaal, maar het is wel het bewijs dat we over de partijgrenzen heen kunnen bouwen aan een geweldig Zelzate. Als de oppositie met een goed voorstel komt, zijn we altijd bereid te luisteren.”

Nieuwe glasbollen

De Vuyst had bovendien nog goed glasbollennieuws. “Alle bovengrondse glasbollen in de gemeente worden binnenkort vervangen door nieuwe glasbollen die uitgerust zijn met sensoren, om zo beter de ledigingen af te stemmen op het gebruik. De nieuwe glasbollen zullen ook meer geluidsdempend zijn en betere afdekkleppen bezitten om de geurhinder te beperken en insecten te weren.”