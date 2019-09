Karateclub Kazoku mag ‘Maand van de Sportclub’ openen bij Sint-Laurens Zelzate-Oost Ook heel wat andere scholen nemen deel Kristof Vereecke

16 september 2019

12u53 0 Zelzate Maand van de sportclub en dus organiseren ze bij basisschool Sint Laurens Zelzate-Oost deze week tal van initiaties in samenwerking met sportclubs uit de buurt.

“Fantastisch”, juicht kersvers Zelzaats sportfunctionaris Els De Smet het initiatief toe. “Als sportdienst mochten we even meekijken bij de lessen karate in samenwerking met karateclub Kazoku. Maar ook voetbal, volleybal, dans, tennis en judo staan deze week nog op het programma.” Ook heel wat andere Zelzaatse scholen nemen deel aan de Maand van de Sportclub. Els De Smet ziet het graag gebeuren. Ze maakte er van haar aanstelling een punt van een sportbeleid ‘voor iedereen’ te willen voeren. En dat kan je blijkbaar beter van kindsbeen af promoten.