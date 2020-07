Kans zeer reëel dat schutterstoren binnenkort uit straatbeeld verdwijnt: “Zonder grondige en dure renovatie is slopen de enige optie om veiligheid te garanderen” Kristof Vereecke

13 juli 2020

17u38 0 Zelzate De kans dat de Zelzaatse skyline het binnenkort zonder zijn befaamde schutterstoren moet stellen, is zeer reëel. De eigenaar van de toren liet weten de renovatie van de toren een veel te dure grap is en diende meteen ook een sloopaanvraag in. Binnenkort buigt het college zich over die aanvraag.

De bekende schutterstoren op de Grote Markt liep op 16 februari voor de zoveelste keer zware stormschade op. Dit keer kwam een stuk van de voorkant van de bijna 100 jaar oude toren los. Niet de eerste keer. Daarom contacteerde de gemeente de eigenaar om dringend werk te maken van een grondige herstelling. “We hebben de eigenaar verzocht dringend werk te maken van een structurele renovatie”, zegt burgemeester Brent Meuleman (sp.a). “Oplapwerken hebben geen zin. Bij de minste storm vliegen de stukken er opnieuw af. De enige juiste en veilige oplossing is een grondige renovatie.”

Sloopvergunning

Daarop liet de eigenaar weten dat de kosten voor zo’n renovatie te hoog zijn. Meer nog, het gemeentebestuur kreeg ook een sloopvergunning in de bus. “Ik heb begrip voor het standpunt van de eigenaar, maar het spreekt voor zich dat we de toren liever niet zien verdwijnen. Hij staat niet voor niks op de lijst voor onroerend erfgoed van onze gemeente. Aan de andere kant heeft hij geen enkele functie meer. Bovendien is ook de cinema Gaumont waarmee de toren onlosmakelijk verbonden was al lang verdwenen. Als college moeten we er ook voor zorgen dat de veiligheid van onze gemeente en zijn inwoners gegarandeerd blijft en een schutterstoren in deze staat is geen veilig gegeven. Daar moeten we eerlijk in zijn”, weet Meuleman.

De schutterstoren domineert al sinds 1927 de Zelzaatse skyline en maakte vroeger deel uit van cinemacomplex Gaumont. Nadat de oude schutterstoren in Wetteren afgelopen weekend volledig uitbrandde, is de Zelzaatse schutterstoren één van de laatste in de regio.