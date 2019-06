KAA Gent verslaat KVV Zelzate in eerste ‘Mance-derby’ met 0-4 Kristof Vereecke

22 juni 2019

19u17 5 Zelzate Een dag na de verjaardag van ‘Buffalo van de eeuw’ Mance Seghers speelden KVV Zelzate en KAA Gent zaterdag de ‘Mance-derby’. De wedstrijd was een eerbetoon aan de 50 jaar oude ‘Gantoisetippers’, de Zelzaatse supportersclub van KAA Gent. KAA Gent won met 0-4.

Voor de vele supporters van beide clubs was het een hoogdag. Zeker omdat ene Mance Seghers, verkozen tot Buffalo van de eeuw, doelman was bij beide clubs. Seghers begon in 1944 als doelman bij het toenmalige SLV Zelzate en werd in 1949 weggeplukt door de Buffalo’s. Daar bouwde hij een internationale carrière uit. Zo verdedigde de goedaardige reus met de eeuwige ‘klakke’ meerdere keren het doel van onze Rode Duivels. In 1959 greep hij nipt naast de Gouden Schoen. In 2003 werd Seghers verkozen tot ereburger, in 2013 kreeg hij ook zijn eigen straat in Zelzate. Daarnaast was het voor veel supporters van KVV ook een prettig weerzien met ex-KVV-trainer Björn De Neve, die KVV recent verliet om hoofdjeugdopleider te worden bij de Buffalo’s. Allemaal elementen die ervoor zorgden dat de verwachtingen best hoog gespannen worden. Net zoals tegen Sporting Lokeren vorige week was het opnieuw gezellig druk op de terreinen van KVV in de Patronagestraat. De wedstrijd was opnieuw in handen van ex-burgemeester en gemeenteraadslid Frank Bruggeman (Open Vld). De vele supporters zagen er hoe Franko Andrijasevic er de score mocht openen op zijn verjaardag. Uiteindelijk werd het 0-4 voor KAA Gent.