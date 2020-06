Joost Van Hyfte zoekt uitbater voor café Regina: “Zo’n zaak verdient een horecamens in hart en nieren achter de toog” Kristof Vereecke

30 juni 2020

12u03 0 Zelzate Joost Van Hyfte gaat via ludiek Joost Van Hyfte gaat via ludiek een filmpje , samen met zijn alterego Guust, op zoek naar een uitbater voor café Regina. Het café aan de Grote Markt werd in 2005 beschermd als monument. Toch lijkt er niemand geïnteresseerd om café te houden in dat prachtige decor.

Wie café Regina aan de Grote Markt binnenstapt, waant zich in het interbellum. Alles ademt er de sfeer van de ‘roaring twenties’. Het café en zijn typische burgerlijk café-interieur uit het interbellum werd in 2005 beschermd als monument. In 2009 werd Regina door Volkskunde Vlaanderen nog gecatalogeerd als één van de 50 mooiste cafés in Vlaanderen. Toch lijkt niemand het te willen uitbaten. Eind februari stopte de vaste cafébazin van café Regina. Sindsdien is de eigenaar al maanden op zoek naar iemand die het café en zijn unieke decor evenveel liefde wil geven.

“Onbegrijpelijk”, zegt Joost Van Hyfte. “Zo’n prachtige zaak verdient een horecamens in hart en nieren achter de toog. Met die zoektocht wil ik helpen.” Daarom lanceert Van Hyfte vandaag op zijn YouTube-kanaal ‘Café De Volkswijsheid’ een ludieke oproep naar een geschikte uitbater. Geïnteresseerden kunnen zich kandidaat stellen door een originele mail te sturen naar hemzelve@joostvanhyfte.be of door hun kandidatuur binnen te steken in de Kerkstraat 134 in Zelzate. “Een gele briefkaart, een nieuwjaarsbrief, een origineel YouTube-filmpje…alle kandidaturen zijn welkom. Het kan toch niet dat een schitterend café als Regina geen uitbater vindt?”, besluit Van Hyfte.