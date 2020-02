Joost Van Hyfte schenkt Zelzate na veertig jaar opnieuw zijn eigen carnavalskraker: “We goan mee Guust op zwier. Dan drinken w’eemers bier. Ewk zijn dag!” Kristof Vereecke

10u36 0 Zelzate Guust, het ondertussen wereldberoemde en Augustijn-drinkende alterego van Joost Van Hyfte, lanceert vandaag zijn eigen carnavalskraker. “Een hoempanummer in de beste Dos Cervezas-stijl”, lacht Van Hyfte, die zijn creatieve speeltuin opnieuw wat groter maakt.

Het is van de jaren tachtig geleden dat Zelzate nog een eigen carnavalshit te pakken had. Enkele belastinginspecteurs namen toen met ‘Wij zijn de teuten van Zelzate’ en ‘Er ligt een friet op de markt’ twee Zelzaatse cultklassiekers op. Daarvoor was het Eddy Wally die Zelzate de carnavalspolonaise deed dansen. Geen uitgelezener figuur dan Guust van Café De Volkswijsheid om in die voetsporen te treden. In café De Volkswijsheid pakken Joost Van Hyfte en zijn partner-in-crime Wim Neyt elke dinsdag om 11.30 uur uit met een grappig filmpje waarbij Guust, een gepensioneerde duivenmelker met een voorliefde voor Augustijn, op zijn eigenzinnige manier het leven aanschouwt. Daar moest op termijn wel een carnavalshit uitrollen. “Toch was het absoluut niet de bedoeling”, weet Joost. “Eigenlijk heb ik niks met carnaval. Wim en ik zijn wel constant op zoek naar nieuwe creatieve uitdagingen. Omdat Wim vroeger zijn strepen verdiende in de muziek wilden we wel eens iets muzikaal doen. Uiteindelijk is het dit geworden.”

Valère en de Zeispiegels

De tekst laat het beste vermoeden: ‘Ewk zijn dag. Ewk zijnen dag. We goan mee Guust op zwier. Dan drinken w’eemers bier. Ewk zijn dag. Ewk zijnen dag. Mee veel leute als da mag.’ “Het is een echte ouderwetse hoempapa”, weet Van Hyfte. “En uiteraard gaat het over bier. Wat had je anders verwacht? De knipoog naar Dos Cervezas is nooit ver weg. Het nummer is perfect voor een foute party.”

Laat dat nu de specialiteit zijn van ex-schepen van feestelijkheden Kurt Van Weynberghe en zijn feestclubje ‘Valère en de Zeispwiews’. Zij figureren in de clip die Café De Volkswijsheid vandaag lanceert. Zelzaatser wordt het niet.

‘Ewk zijn dag’ is te beluisteren via Itunes, Spotify en Deezer. Vandaag om 11.30 uur lanceert Café De Volkswijsheid de clip op. ‘Ewk zijn dag!’