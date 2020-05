Joost Van Hyfte, de Vlaamse stem van prestigieuze BBC-documentaire Round Planet: “Ik weet eindelijk hoe tettigoniidae striduleren” Kristof Vereecke

19 mei 2020

16u29 0 Zelzate Joost Van Hyfte is vanaf zondag 24 mei de Vlaamse stem van de prestigieuze BBC-docureeks Round Planet. Van Hyfte heeft grote schoenen te vullen. Zo werd de originele reeks ingesproken door niemand minder dan de Engelse topcomedian Matt Lucas, in Vlaanderen beter bekend van de populaire sketchshow Little Britain.

Wie naar Little Britain kijkt, kent Matt Lucas ongetwijfeld als Daffyd, the only gay in the village. Over de plas is hij al jaren bekend als de stem van een aantal prestigieuze docureeksen. Zijn ernstig stemgeluid in combinatie met zijn typisch Britse humor maakt van Lucas één van de meest populaire documentairestemmen van de Engelssprekende wereld. Dat was ook PlattelandsTV niet ontgaan. Daarom gingen ze voor de Vlaamse versie van Round Planet op zoek naar een comedian om de tiendelige reeks in te spreken. Omdat het budget al op was aan de aankoop van de rechten kwamen ze bij Joost Van Hyfte terecht. “Normaal zou ik zoiets nooit doen”, zegt Joost Van Hyfte. “Er zijn geschooldere stemmen in comedyland. Maar door corona zat ik toch maar wat met mijn vingers te draaien en ben ik de uitdaging aangegaan. In het begin was het wat zoeken, maar na enkele afleveringen vind je vanzelf een eigen stijl. Ik had ook kunnen proberen om Matt Lucas te imiteren, maar dat had nooit gewerkt. Er is maar één genie als Matt Lucas en bovendien wil ik niet heel mijn leven versleten worden als the only gay in the village. Daar zit mijn vrouw echt niet op te wachten.” (lacht)

Bijzondere reeks

Van Hyfte leerde naar eigen zeggen heel wat bij van de nieuwe reeks. En heus niet alleen docureeksen inspreken. “Round Planet is echt een bijzondere reeks. De meest waanzinnige dingen zie je er passeren. Ik weet bijvoorbeeld eindelijk hoe tettigoniidae striduleren.” Come again Joost? “Tettigonnidae, dat zijn zadelsprinkhanen. En striduleren is het geluid dat ze maken als ze hun poten over elkaar wrijven. Ze doen dat om vrouwtjes te lokken. Ik kan u zeggen dat er ondertussen al wat gestriduleerd is ten huize Van Hyfte.” De reeks zit vol van dat soort grappen. Dat was ook de bedoeling van de originele Round Planet-documentaires. BBC liet speciaal enkele comedyschrijvers los op zijn weergaloze natuurbeelden.

Augustijn

Tijdens de eigenzinnige reeks maakt Matt Lucas vaak ook wat extra promo voor zijn favoriete whiskymerk. En wie Joost Van Hyfte zegt, denkt automatisch aan Augustijn. “Ik moet de liefhebbers teleurstellen”, lacht Van Hyfte. “Ik ben er niet in geslaagd een Augustijntje in één van de afleveringen binnen te smokkelen. Bij deze wel in dit artikel. Graag gedaan!”

Round Planet vanaf zondag 24 mei om 12 uur tien weken lang op PlattelandsTV.