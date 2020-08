Jongeren van Travak Atelier bouwen eigen buitenkeuken Kristof Vereecke

28 augustus 2020

15u30 0 Zelzate Begin dit jaar startte Samenslevingsopbouw met het project Travak Atelier. Het eerste resultaat daarvan is sinds vandaag te bezichtigen op de jeugddienst aan de Vredekaai. Zo boksten de jongeren er een buitenkeuken in elkaar.

“Travak heeft als doel jongeren die langdurig werkloos zijn of twijfelen aan zichzelf te activeren om op die manier kansen te creëren op de arbeidsmarkt”, zegt opbouwwerker Odiel Oosterlinck. “Eén van de zaken die we organiseren is Travak Atelier. Dat zijn afgebakende projecten waar we samen met de jongeren aan een doel werken. In dit geval was dat het bouwen van een buitenkeuken, maar het kan evengoed over een fotografieproject of het mooi maken van een plek in de gemeente gaan. Het belangrijkste is dat de jongeren er voldoening en zelfvertrouwen uithalen zodat ze gewapender zijn op de arbeidsmarkt.”

Vakmannen gezocht

De buitenkeuken kan alvast op heel wat lof rekenen. “We hebben het plan opgevat om binnenkort een coronaproof etentje te organiseren met de buitenkeuken. In de toekomst hopen we nog tal van deze projecten op te zetten. Zo zijn we momenteel bezig met een dossier bij de Koning Boudewijnstichting om vakmannen in te zetten om de jongeren te begeleiden”, besluit Odiel.