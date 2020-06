Jonge ree die kanaal overzwom gered en uitgezet in bosje van ArcelorMittal Wouter Spillebeen

25 juni 2020

11u37 0 Zelzate Een jonge ree die dinsdagnamiddag probeerde om het kanaal Gent-Terneuzen over te zwemmen in Zelzate, is door de brandweer gered en weer uitgezet.

De scheepvaartpolitie merkte het dier eerst op ter hoogte van staalgigant ArcelorMittal. Ze haalde de brandweer erbij, die met een duikersteam en een ploeg die gespecialiseerd is in het redden van dieren de jonge ree konden tegenhouden. De brandweer kon het dier uiteindelijk gezond en wel uit het water halen en zette het uit in het bosje op het grondgebied van ArcelorMittal.