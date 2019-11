Johnny Logan komt op 14 december voor tweede keer naar Zelzate Vzw Goal Events organiseert opnieuw uniek kerstconcert in Sint-Laurentiuskerk Kristof Vereecke

19 november 2019

12u21 0 Zelzate Zaterdag 14 december komt drievoudig Eurovisiesongfestivalwinnaar Johnny Logan voor de tweede keer in zijn carrière naar Zelzate. ‘Mister Eurosong’ komt optreden tijdens het jaarlijkse kerstconcert van de vzw Goal Events in de Sint-Laurentiuskerk.

“Met Johnny Logan weten we wat ons te wachten staat”, zegt organisator Frank Jolie. “In 2012 was hij al eens onze centrale gast. Zijn versies van ‘Hold me now’ en ‘What’s another year’ zitten bij heel wat mensen nog goed in het geheugen.” Ook het kinder- en jeugdkoor Kluizen, GBS Singers Evergem en koor Glissando zijn naar jaarlijkse traditie van de partij. “Zij brengen sfeervolle nummers met een vleugje Kerst. Het belooft opnieuw een spetterende avond te worden.”

Wie er bij wil zijn, dient vooraf tickets te boeken via www.goalevents.be of 0478/514.700. Een deel van de opbrengst van het kerstconcert gaat traditioneel naar het goede doel.