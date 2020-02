Joggers gezocht voor nieuwe ‘start 2 run’ lessen Kristof Vereecke

05 februari 2020

13u05 0 Zelzate Zestien sportievelingen startten gisteren met een nieuwe reeks ‘start 2 run’ lessen. De sportdienst hoopt de deelnemers in tien weken klaar te stomen voor de start van het joggingseizoen.

“Er waren twintig deelnemers ingeschreven, maar het slechte weer schrok ongetwijfeld een beetje af. We hebben hoe dan ook onze start zeker niet gemist”, zegt sportfunctionaris Els De Smet. “Maar er mogen zeker nog kandidaten bij. We trainen elke week op dinsdag en donderdag om 19.15 uur. We spreken af in de inkomhal van de Eurohal. De bedoeling is dat alle deelnemers na tien weken makkelijk 5 kilometer kunnen lopen. Op die manier zijn ze meteen ook klaar voor de ‘Grote Prijs Zelzate’ die de Krekenlopers op 26 april in ons gemeentepark organiseren.”

Onder de deelnemers ook gemeenteraadslid en voorzitter van de gemeentelijke feestcommissie Lucien Vande Velde. Wie zijn voorbeeld wil volgen, kan nog steeds aansluiten. Voor 10 sessies betaal je 30 euro via de sportkaart.

Meer informatie kan je krijgen via 09 345 74 22 of sportdienst@zelzate.be