Jietse (1) vraagt bestuurders trager te rijden in zijn straat: “Als de politie er niks aan kan doen, doen we het zelf” Kristof Vereecke

24 juli 2020

11u44 5 Zelzate Jietse Dhaese en zijn ouders Marije Laureys en Jeffrey Dhaese zijn het beu dat er te snel gereden wordt in de Stationsstraat. Via een opvallend sandwichbord vraagt de 15 maanden oude Jietse autobestuurders niet zo zwaar op het gas te staan in zijn straat.

Door de werken aan het busplein is het tegenwoordig een pak drukker dan anders in de Stationsstraat in Zelzate. Er geldt een plaatselijke omleiding en bovendien maken heel wat chauffeurs van de Stationsstraat gebruik om de parking van de populaire supermarkt Colruyt te bereiken. Om de overlast voor de inwoners te beperken voerde de gemeente er tijdelijk een zone 30 in, maar daar lijken de meeste chauffeurs zich niet aan te houden. “We schrikken er zelf van hoe hard sommige chauffeurs hier durven te rijden”, zegt Marije Laureys van het bekende hotel-restaurant ‘Den Hof’.

Racebaan

“Sinds de werken aan het busplein is onze straat een racebaan geworden. De hele dag en nacht racen ze hier door.” Een sandwichbord met een schattige foto van Jietse en daarbij de oproep ‘Rij trager aub, dit is hier mijn straat’ moet chauffeurs er op hun plichten wijzen. “Als de politie er niks aan kan doen, doen we het zelf”, zegt Marije. “Chauffeurs moeten beseffen dat hier ook kinderen wonen. Niemand zou graag hebben dat er zo hard gereden wordt in de straat waar zijn kind of kleinkind opgroeit.”

Jietse krijgt alvast heel wat positieve reacties. Heel wat mensen erkennen ook dat er te snel gereden wordt in de Stationsstraat. “Hopelijk begint het ook bij de vele automobilisten die hier dagelijks passeren te dagen.”