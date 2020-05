Jeugdwerkers gaan wandelen met jongeren die zich eenzaam voelen tijdens quarantaine Kristof Vereecke

04 mei 2020

15u20 0 Zelzate Zelzate start met een opmerkelijk initiatief: jongeren die zich eenzaam voelen, kunnen een jeugdwerker boeken om samen een wandeling te gaan maken. Daarnaast organiseren ze ook zogenaamde stoepgesprekken.

“Hoe gaat het met onze jeugd tijdens week 8 van de quarantaine?”, dat is de vraag die jeugdopbouwwerkster Jana De Paepe vandaag bezig houdt. Samen met enkele collega’s van Samenlevingsopbouw lanceert ze enkele opvallende initiatieven.

Zo kan je Jana voortaan boeken om een wandeling op anderhalve meter afstand te gaan maken. “We beseffen dat jongeren het vandaag niet allemaal even gemakkelijk hebben. Sommigen voelen zich eenzaam”, zegt Jana. “Vandaar dat we beginnen nadenken zijn hoe we een helpende hand of luisterend oor kunnen bieden. Wandelen met twee op anderhalve meter afstand is voorlopig niet verboden. Bovendien kan een wandeling enorm veel deugd doen. Vandaar dat jongeren ons voortaan kunnen bellen om samen te gaan wandelen.”

Stoepgesprekken

Wie liever gewoon eens babbelt, kan ook gewoon bellen voor een stoepgesprek. “Wij komen dan langs om buiten op de stoep een babbeltje te doen. Uiteraard van op een veilige afstand. Wie liever gewoon belt, mag dat ook.”

Ook jongeren die weg willen uit hun vaak erg drukke thuissituatie kunnen bij Jana en haar collega’s terecht. Zo kan je op de jeugddienst een stille ruimte boeken. “Sommige gezinnen leven al weken op elkaars lip. Ik kan me voorstellen dat jongeren al eens nood hebben aan rust als je dagelijks enkele luidruchtige broers en zussen op je dak krijgt. Wij willen hen die ruimte bieden. Zo kunnen ze bij ons op een rustige manier aan hun huistaken of hobby werken”, besluit Jana.

Jana is te bereiken via 0472/17.47.40. Ook Fien (0491/34.41.07) of Odiel (0491 34.41.22) van Samenlevingsopbouw kunnen geboekt worden voor een wandeling of een stoepgesprek.