Jeugdspelers halen geld op voor ‘meer sfeer in kantine’ maar club weet van niks: “Hopelijk kunnen we dit snel catalogeren als kwajongensstreken” Kristof Vereecke

26 november 2019

21u53 6 Zelzate Voetbalclub KVV Zelzate berichtte deze avond dat er oplichters aan het werk zouden zijn die in naam van de club geld inzamelden ‘voor meer sfeer in de kantine’. De zogezegde oplichters blijken nu twee jeugdspelers van de club te zijn.

Die gingen in de Leegstraat van deur tot deur met een glazen bokaal met daarop een boodschap. In de bokaal zaten verschillende geldstukken en briefjes. Toen KVV Zelzate gehoor kreeg van de actie, nam de club direct contact op met de politie en verspreiden ze een persbericht. Daarop kwam al snel reactie. Eén van de moeders van de jongens nam zelf contact op met KVV Zelzate om één en ander te verduidelijken. Of het effectief om oplichting gaat of dat de jongens wel degelijk geld wilden ophalen om meer sfeer te brengen in de kantine moet nog blijken. “Waarschijnlijk kunnen we dit voorval catalogeren als kwajongensstreken, maar we wachten toch nog even het onderzoek af. Tot we echt weten hoe de vork in de steel zit, gaan we ook niet meer communiceren. Momenteel lopen er sowieso geen acties voor financiële sponsoring van onze club”, klinkt het nog.