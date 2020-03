Jeugddienst roept op om brieven te schrijven en boodschappen te doen Kristof Vereecke

16 maart 2020

17u52 0 Zelzate De jeugddienst doet onder de noemer ‘Boodschap aan de Jeugd’ een oproep aan alle jeugdige Zelzatenaren om zich via een boodschappendienst in te zetten voor de kwetsbare en alleenstaande inwoners.

“Nu de scholen dicht zijn, heeft onze jeugd tijd. Daarom vragen we of ze hartverwarmende boodschap(pen) willen schrijven of doen voor onze kwetsbare en/of alleenstaande inwoners in deze barre tijden”, zegt jeugdconsulente Sara.

Wie graag naar de winkel wil om boodschappen te doen, kan zijn naam en telefoonnummer doorgeven via jeugddienst@zelzate.be of 0498 48 90 99. Wie liever boodschappen schrijft, kan deze binnen steken bij de jeugddienst of opsturen naar de bewoners van Zilverbos, Bloemenboslaan 30, 9060 Zelzate.

“Een fantastisch idee”, zegt schepen van jeugd Steven De Vuyst (PVDA). “Uiteraard waken we erover dat de brieven voldoende lang bewaard blijven vooraleer we ze overhandigen aan de senioren. We willen niemand besmetten. Ook wat de boodschappendienst betreft nemen we de nodige voorzorgsmaatregelen.”