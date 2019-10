Jeugddienst leert kinderen ‘pasta bolognaise’ maken tijdens kookworkshops Snel inschrijven is de boodschap Kristof Vereecke

07 oktober 2019

12u04 0 Zelzate Op woensdag 23 en zaterdag 26 oktober organiseert de jeugddienst twee kookworkshops in de gebouwen van het Koninklijk Atheneum in de Onteigeningstraat. Dit keer gaan ze op zoek naar de geheimen van de Italiaanse keuken.

Alle 6 tot 12-jarigen zijn welkom om te komen koken. Op het menu staan een klassieke pasta Bolognaise en een gezonde milkshake als vieruurtje. “Na het koken mogen de kinderen het eten meenemen naar huis nemen om hun ouders of grootouders mee te laten genieten”, zegt jeugdconsulent Jens Mettepenningen. “Een potje meebrengen lijkt dan ook aangewezen. Al het vlees dat gebruikt wordt tijdens de bereidingen is halal”, geeft Jens nog graag mee.

De workshops kosten 3 euro per kind. Er kunnen maximum 20 kinderen per workshop inschrijven. Inschrijven kan via jeugddienst@zelzate.be, 09 342 20 29 of 0498 48 90 99.