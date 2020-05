Jeugdafdelingen KVV Zelzate en SK Wachtebeke gaan samenwerken Kristof Vereecke

16 mei 2020

21u28 0 Zelzate Voetbalclubs KVV Zelzate en SK Wachtebeke werken momenteel achter de schermen aan een samenwerking tussen beide jeugdafdelingen.

KVV Zelzate komt volgend jaar uit in tweede amateurklasse, SK Wachtebeke in derde provinciale. Toch hebben beide clubs heel wat banden. Van die verbondenheid willen beide clubs nu profiteren via een kruisbestuiving. “Wachtebeke zit erg goed in hun onderbouw. Er loopt heel wat talent rond dat bij ons provinciaal voetbal kan spelen”, zegt KVV-voorzitter Stefaan Luca. “Wij zitten dan weer iets breder in onze oudere leeftijdscategorieën. Vaak jongens die in tweede amateur ook niet allemaal zomaar kunnen doorgroeien. In Wachtebeke kunnen ze wel speelkansen krijgen. Door spelers uit te wisselen, hopen we in de toekomst allebei beter te kunnen worden.”

Hoe de samenwerking er concreet zal uitzien is nog niet duidelijk. “Volgende week zitten we samen om alle details uit te klaren”, zegt Ian De Maesschalk namens de werkgroep die de samenwerking voorbereid. “Eenmaal alles vastligt, zullen we daar uiteraard ook over communiceren.”