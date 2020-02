Jeugd van KVV Zelzate maakt vuist tegen pesten Kristof Vereecke

18 februari 2020

10u50 0 Zelzate Ketnet bombardeerde deze week tot de ‘week tegen pesten’. Met hun ‘stip it’ actie roepen ze iedereen op vier stippen op de hand te zetten en zo een sterk signaal te geven tegen pesten. Ook de jeugd van KVV Zelzate doet mee.

“Als club zijn we tegen elke vorm van pesten. In elke afdeling en op alle niveaus”, klinkt het op de Facebookpagina van de club. Alle spelertjes spelen er deze week met vier stippen op de hand. Precies hoe Ketnet het deze week voorschrijft. “In de week van 14 tot 21 februari steken we nog een tandje bij. Dan zorgen we er met z’n allen voor dat de stippen echt verspreid zijn over heel het land.” Een oproep die bij de jeugd van KVV Zelzate duidelijk gehoord wordt. De week tegen pesten sluit vrijdag of met een Antipestival.