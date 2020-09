Jens Vandenhende (KVV Zelzate): “Dit geeft vertrouwen voor de competiestart” Dominique Lampo

20 september 2020

20u45 0 Zelzate KVV Zelzate blijft zich goed voelen op Waalse bodem. Na winst bij Rhodienne en bij Raeren-Eynatten zorgde het voor een bekerstunt op het veld van Francs Borains. Het won met 2-3 en bekert gewoon voort. Centrale verdediger Jens Vandenhende zag zijn ploeg een sterke wedstrijd spelen.

“We wisten op voorhand dat we voor een moeilijke wedstrijd stonden. Francs Borains speelt uiteindelijk een reeks hoger en wordt daar redelijk hoog ingeschat. Wij hebben de wedstrijd met het enthousiasme van de voorbije weken aangevat en via Simon Lanckman kwamen we op voorsprong. Francs Borains was in die eerste helft voetballend niet beter, maar door hun surplus aan gestalte kregen we het wel niet gemakkelijk en zij wisten hun 0-1-achterstand om te buigen in een 2-1-voorsprong. Niet dat we slecht speelden, maar we wisten dat we na de rust sterk voor de dag zouden moeten komen om verder te kunnen bekeren.”

Wissels

Na de rust pakte trainer Gino Pauwels uit met drie wissels. Pieter Grootaert, Simon Lanckman en Tars Notteboom maakten plaats voor Stijn Cools-Ceuppens, Richard Antwi Manu en Sander Van Cauwenberg. De spelers wisten vooraf dat er bij de rust drie spelers naar de kant moesten. “Voor de wedstrijd had onze trainer al gezegd dat hij bij de rust wellicht drie vervangingen zou doen. Woensdag spelen we op het veld van Olsa Brakel onze eerste wedstrijd en die is natuurlijk superbelangrijk. Door die keuze hebben zes jongens maar 45 minuten in de benen en naar recuperatie toe scheelt dat natuurlijk heel wat. Na de rust hebben we trouwens best goed gespeeld. Roy Broeckaert nam de gelijkmaker voor zijn rekening en wat later bracht Nicolas Van Buyten ons zelfs op voorsprong. Francs Borains liet het er niet bij en zorgde nog voor felle druk. Het was pompen of verzuipen, maar we hielden stand.”

Loting

KVV Zelzate bekert dus voort en daar zien Jens Van Hende en co. al reikhalzend uit naar de loting. “Ik heb het gevoel dat de kans op een slechte loting eerder klein is. Ofwel loot je een leuke ploeg uit 1B, ofwel bekamp je een ploeg waartegen je een kans maakt. En dan kan je in de volgende ronde een topper uit de Jupiler Pro League loten. Maar nu zijn we vooral gefocust op de competitiestart van woensdag op het veld van Brakel.”

Vertrouwen

In die competitie is het nog wat koffiedik kijken wat de waarde is van dit Zelzate. De ploeg tankte in ieder geval vertrouwen uit de reeks bekerwedstrijden. “We speelden sowieso een goede voorbereiding en de wedstrijd van vandaag is natuurlijk goed voor het vertrouwen. En je begint toch liever met een goed gevoel dan met een pak twijfels aan de competitie. En aan gretigheid zal het niet mankeren. We willen het ook in tweede nationale goed doen. Eerst naar Brakel en dan komend weekend tegen Lokeren-Temse, het zijn twee wedstrijden waar iedereen heel erg naar uitkijkt. Enig minpunt is dat het aantal toeschouwers door de coronamaatregelen beperkt zal blijven.”