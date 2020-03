Jeneverstokerij zet productie stop en gaat ontsmettingsalcohol stoken voor zorgsector Kristof Vereecke

19 maart 2020

20u35 0 Zelzate In Zelzate heerst momenteel een tekort aan desinfecterende handgels voor gezondheidswerkers. Daarom gooit Stokerij Eenvoud, bekend van de befaamde Zelzaatse jenever, zijn productie om en wordt er momenteel enkel nog ontsmettingsalcohol gestookt.

Stokerij Eenvoud gaat de komende weken enkel nog ontsmettingsalcohol stoken. Daar is momenteel een groot te kort aan bij de Zelzaatse zorgsector. Omdat tekort op te lossen, zetten burgemeester Brent Meuleman (sp.a) en schepen van welzijn Geert Asman (PVDA) een samenwerking op tussen Stokerij-Eenvoud en psychiatrisch centrum Sint Jan Baptist voor de productie en verdeling van ontsmettingsalcohol. “Stokerij-Eenvoud zal hierbij zowel de productie als de coördinatie volledig op zich nemen”, zegt burgemeester Brent Meuleman (sp.a). “Omdat enkel erkende ziekenhuisapothekers ontsmettingsalcohol mogen produceren, wordt de ziekenhuisapotheker van psychiatrisch centrum Sint-Jan Baptist ingeschakeld om het proces op te volgen.”

Bij Stokerij Eenvoud hebben ze geen minuut getwijfeld over de vraag. “We zijn blij mee deze strijd tegen dat verschrikkelijke virus te kunnen voeren”, zegt distillateur Frederik Buyens, in een vorig leven zelf ambulancier. “We stoken wel enkel voor apothekers, artsenpraktijken, woon- en zorgcentra en hulpdiensten.”

Wie ontsmettingsalcohol wil bestellen kan dat door te mailen naar covid19@stokerij-eenvoud.be. “Elke bestelling moet de naam van de afnemer, adres, telefoonnummer, vergunningsnummer en/of erkenningsnummer en indien beschikbaar een BTW-nummer bevatten”, zegt Frederik Buyens. “Aan de artsen vragen wij ook hun RIZIV-nummer door te geven. Dit om elke vorm van misbruik uit te sluiten. Bestellingen zonder toevoeging van deze bewijsstukken zijn niet geldig en zullen dan ook niet verwerkt worden. Onze productie is ook niet oneindig en om iedereen de kans te geven vragen wij een bestelling te plaatsen in verhouding van de noden. Aan de apothekers vragen wij om deze producten enkel aan particulieren te verkopen die beschikken over een attest of waarvan het gebruik essentieel is.”, besluit Buyens.