Jana De Paepe is nieuwe jeugdopbouwwerker Bo Maes heeft eindelijk opvolgster Kristof Vereecke

14 juni 2019

17u40 0 Zelzate Met Jana De Paepe (24) heeft Zelzate eindelijk een nieuwe jeugdopbouwwerker. Na het afscheid van Bo Maes was de kanaalgemeente al een tijdje op zoek naar een geschikte kandidaat.

Jana woont momenteel in Wachtebeke, maar heeft plannen om binnenkort om te verhuizen naar de kanaalgemeente. Ze kent Zelzate dan ook erg goed. “Zowel van het uitgaansleven als Chiro Samjole”, lacht ze. Jan is te vinden in het Z-gebouw aan de Vredekaai. Voorlopig is ze te bereiken via jana.de.paepe@uitdemarge.be. Uiteraard zal ze binnenkort wel vaker te zien zijn in het Zelzaatse straatbeeld.