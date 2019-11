Jan De Beule (Open VLD) pleit voor een betere signalisatie van AED-toestellen Kristof Vereecke

21 november 2019

14u56 0 Zelzate Ex-schepen van openbare werken Jan De Beule (Open Vld) pleit voor een betere signalisatie van de AED-toestellen in Zelzate.

“Onze gemeente telt al enkele AED-toestellen en die hebben ook hun nut al bewezen. Toch weten nog veel te weinig mensen deze toestellen hangen”, zegt De Beule. “Wanneer er een noodgeval is, telt elke minuut. Daarom moeten we er voor zorgen dat de tijd om zo een toestel te zoeken zo veel mogelijk beperkt blijft.” De Beule vraagt nu de steun van zijn collega’s om de extra signalisatie voor de AED-signalisatieborden goed te keuren. “Zo worden de toestellen zichtbaarder voor iedereen, met als doel meer levens redden. Dit is voor iedere burger belangrijk, ongeacht hun politiek kleur of mening”, besluit hij.