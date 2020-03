Jade en Tanja starten met complimentenkar: “Een hart onder de riem in moeilijke tijden” Kristof Vereecke

23 maart 2020

13u03 0 Zelzate Tanja Coryn en haar dochter Jade (9) starten vandaag met een opmerkelijk initiatief: de complimentenkar. Elk compliment dat in de kar verdwijnt, krijgt een plekje op de Facebookpagina van de complimentenkar. Op die manier proberen Jade en Tanja voor een lichtpuntje te zorgen in deze barre coronatijden.

Vandaag is de kar een eerste keer te bewonderen in de Europaprijslaan, morgen vind je ze vanaf 13 uur op het Groenplein aan het pizzakraam. “Ons initiatief is erg simpel”, legt Tanja uit. “Wil jij in deze moeilijke tijd iemand een hart onder de riem steken of een speciale boodschap doorgeven, een complimentje geven, zeggen dat je iemand mist of graag ziet…doe het dan via onze kar. Je noteert je boodschap op een briefje en steekt het in de kar. Wij zorgen dat de boodschap op onze Facebookpagina terecht komt. Ook leuke tekeningen en boodschappen van kinderen zijn meer dan welkom.”

Om veiligheidsredenen vragen Tanja en Jade wel dat iedereen zijn eigen boodschappen maakt. Er is geen pen en papier beschikbaar aan de kar.

Klik hier voor de facebookpagina van de complimentenkar te bekijken.