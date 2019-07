Is dit de schattigste zomerbar van het land? “Degusteren tussen de konijntjes” Biowinkel ‘Pura Vida’ stelt tuin open voor klanten Kristof Vereecke

02 juli 2019

19u19 0 Zelzate Wie het binnenterras van biobar Pura Vida aan het Pierets De Colvenaerplein in Zelzate binnenwandelt, wordt tegenwoordig spontaan verwelkomd door enkele pluizige viervoeters. Ondernemende dierenvriend Jonas Wielandt laat vijf konijntjes er het gazon kort eten terwijl de klanten genieten van een heerlijk biowijntje of dito biertje.

Je verwacht het niet meteen in een industriegemeente als Zelzate, maar achter de muren van een gezellig pand aan het drukke Pierets De Colvenaerplein huist een oase van rust. In die oase richtte ondernemer Jonas Wielandt zijn eigen zomerbar in. Wielandt baat aan het Pierets De Colvenaerplein al een tijdje een biowinkel uit, maar tegenwoordig kan je er ook gewoon komen proeven in de tuin van de winkel.

Wifi en Netflix

Dat was normaal gezien het domein van de twee konijnen ‘Wifi’ en ‘Netflix’. “Op een bepaald moment heb ik gewoon besloten de tuin open te stellen voor de klanten”, zegt Jonas Wielandt. “Het is een oase van rust in het drukke centrum van Zelzate. Ik kan me geen betere plek voorstellen voor mijn klanten om onze producten te proeven.” Het openstellen van de tuin betekende wel dat Wielandt een plekje moest zoeken voor de vaste bewoners. “Ik vind dat dieren vrij rond horen te lopen. Daarom heb ik gewoon beslist de dieren in harmonie met de klanten te laten leven.”

Nooit gras afrijden

Een combinatie die wonderwel werkt. “De klanten weten dat ze de dieren gerust moeten laten en de konijnen genieten ondertussen van hun vrijheid. Bovendien moet ik nooit het gras afrijden. Al durven ze wel eens een plekje vergeten”, lacht de dierenvriend.

Vakantiegevoel

Klanten Marleen De Muyt en Wim Bethaumieu vinden het concept alvast het einde. “Het is hier super! Je hebt eigenlijk niet het gevoel dat je op café zit. Integendeel, je zit gewoon gezellig thuis in de tuin. Je krijgt hier automatisch een vakantiegevoel en die konijntjes zijn echt de max! Zeg nu zelf, ken jij een schattiger plek om te degusteren?”

Het zomerterras van Pura Vida is bij goed weer elke dag open van 15.00 tot 21.00 uur. Meer info via www.puravidazelzate.com.