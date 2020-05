Inwoners roeren zich na ‘zoveelste’ ongeval in Franz Wittoucklaan Kristof Vereecke

26 mei 2020

16u36 0 Zelzate Deze middag was er opnieuw een botsing in de Franz Wittoucklaan. Volgens de inwoners is het niet de eerste keer dat er een ongeval gebeurt in de drukke zijstraat van de Grote Markt en moet er dringend iets gebeuren voor de verkeersveiligheid.

“Een zwarte Volvo V50 reed vanuit de richting van de Grote Markt richting park toen hij plots in de zij gegrepen werd door een wagen die uit een zijstraatje kwam”, vertelt een buurtbewoner. “Wie precies in fout is, moet de politie uitmaken. We kunnen alleen maar vaststellen dat het niet de eerste keer is dat er ongevallen gebeuren in onze straat.”

Rijden als zotten

“Ondanks het feit dat dit een vrij smalle en drukke centrumstraat is, rijden ze hier als zotten”, klinkt het. “Sommige jonge gasten rijden ’s avonds gewoon voor de kick in de verkeerde richting door de straat. Alsof ze in een film van The Fast and The Furious zitten. Daarnaast is de verkeerssituatie gewoon heel erg onduidelijk. Het bord dat het verboden is om de straat in te rijden is volledig verkleurd door de zon. Mensen die de verkeerssituatie niet kennen, rijden er zonder het te beseffen gewoon voorbij. Je ziet hier nogal wat gebeuren. Tot nu toe blijft het meestal bij blikschade, maar er zal maar eens een kind omver gereden worden. Er moet iets gebeuren. Snelheidsremmers zouden zeker geen luxe zijn.”

Controles

Schepen van verkeer Luc Van Waesberghe (sp.a) belooft de problematiek te bekijken. “Dit lijkt me iets voor onze mobiliteitsambtenaar. We kunnen ook kijken om extra politiecontroles te vragen. Het echte probleem is dat ik wekelijks minstens vier telefoons krijg over onverantwoord rijgedrag in onze gemeente. Het probleem zit vaak bij de chauffeurs zelf. Maar we zullen kijken wat we kunnen doen in de Franz Wittoucklaan.”