Inwoners en handelaars eisen meer duidelijkheid rond omvorming R4-Oost: “Zelzate is de komende jaren één groot verkeersvraagstuk, maar niemand kent de antwoorden” Kristof Vereecke

19 juni 2020

16u52 0 Zelzate De inwoners van de Wittouckwijk en de handelaars langs de Rijkswachtlaan vragen meer duidelijkheid over de plannen rond de omvorming van de R4 in Zelzate. Daarnaast missen ze inspraak en communicatie. Daarom doen ze zelf een bevraging bij zo’n 340 gezinnen.

Eind vorig jaar organiseerden het Vlaams departement Omgeving en de Werkvennootschap een aantal infomarkten over de omvorming van de R4-Oost tussen Zelzate en Wachtebeke. Maar veel informatie hebben de inwoners van de Wittouckwijk en de handelaars rond de Rijkswachtlaan naar eigen zeggen niet gekregen. “Integendeel, we zitten nog met massa’s vragen en elke vorm van communicatie ontbreekt”, zegt Bart De Zutter, die in de Alphonse Duysburglaan woont. “Wanneer beginnen ze bijvoorbeeld? Soms hoor je volgend jaar, soms 2023. Feit is dat de aanvang van de werken nabij is, maar als betrokken partij weten we nog van niks.”

Iedereen heeft de afgelopen twee weekends gezien wat kan gebeuren als er gewerkt wordt aan één van de verkeersaders die onze gemeente omringen. Op een verkeersinfarct van vier jaar zit niemand te wachten Filip Haerens van bloemen- en plantenzaak Groen Decor

Dat bevestigt ook Filip Haerens, al 28-jaar de fiere uitbater van bloemen- en plantenzaak Groen Decor langs de Rijkswachtlaan. “Op de infomarkt hebben we te horen gekregen dat de werken voor de omvorming van de R4-Oost zo’n 4 jaar zullen duren. Dat heeft wel wat gevolgen voor ons retailpark. Daarom willen we dringend rond de tafel zitten om te kijken wat we kunnen doen om onze klanten te blijven bedienen in die periode. Iedereen heeft de afgelopen twee weekends gezien wat er kan gebeuren als er gewerkt wordt aan één van de verkeersaders die onze gemeente omringen. Op een verkeersinfarct van vier jaar zit niemand te wachten.”

Fly-over

En dan zijn er nog de plannen zelf. “Er is amper of geen inspraak geweest. Enkel de personen die onteigend worden voor de aanleg van de fly-over, die de omgevormde R4-Oost moet doen aansluiten op de N49/E34, hebben al nieuws gehad. Maar de rest van de buurt niet. Nochtans komt er volgens de laatste plannen gewoon een viaduct in hun tuin te liggen. De geluidsoverlast is nu al niet te harden. Er moet dan ook dringend geluisterd worden naar de inwoners”, zegt Debbie De Vleeshauwer uit de Camille Leynlaan.

Drie weken

Daarom starten de bewoners van de Wittouckwijk nu zelf met een bevraging. “We hopen onze resultaten over een drietal weken voor te leggen aan het Werkgenootschap.” De handelaars hopen alvast dat er geluisterd wordt. “Met de aanleg van de OCAS-rotonde zijn ze pas beginnen praten met de handelaars uit het Rosteynepark als de werken al zes maanden bezig waren. Dit met alle gevolgen van dien. Sommigen zijn bijna over de kop gegaan. Dat moeten we toch proberen vermijden. Wij pleiten voor een platform waarin zowel initiatiefnemer, aannemer, bewoners als handelaars een stem hebben. Nu is er nog tijd.”

Bij wijze van oefening deed de bewonersgroep ook al een aantal alternatieve voorstellen voor de ontsluiting van de omgevormde R4-Oost. “Wij voelen veel voor het Nederlandse model zoals ze de Traktaatweg recent aangepakt hebben. Maar nogmaals, dat zouden we graag duidelijk maken in dialoog met Vlaanderen.”