Internationale prijs voor papier en karton keldert, Zelzate moet 115.000 extra betalen aan IDM “Hopelijk zet deze trend zich niet door” Kristof Vereecke

24 september 2019

10u23 0 Zelzate De gemeente Zelzate moet voor het werkjaar 2018 115.000 euro extra ophoesten aan afvalintercommunale IDM. De voornaamste reden voor de stijging moet gezocht worden bij de prijzen voor papier en karton. “Door dat China zijn markt afsloot, is er in een Europa een overaanbod en zijn de prijzen gekelderd”, verklaart schepen van Milieu Steven De Vuyst (PVDA).

115.000 euro is geen klein bier voor een gemeente als Zelzate, die elk jaar het nodige kunst- en vliegwerk nodig heeft om haar begroting te doen sluiten. “Toch is het een kost waar we niet onderuit kunnen”, verklaart schepen van Milieu Steven De Vuyst (PVDA). “Ook alle andere gemeenten zitten met een serieuze extra bijdrage. De voornaamste reden is de internationale prijs voor papier en karton. Doordat China zijn deuren sloot voor die markt, zitten we hier met een overaanbod en zijn de prijzen gekelderd. Daardoor zit IDM met 300.000 euro minder opbrengsten uit die fractie. Een gat die de gemeenten moeten dicht rijden met hun bijdrage. Daarnaast is er ook nog de responsabiliseringsbijdrage voor de pensioenen die extra weegt op de begroting bij IDM.”

Trend

De Vuyst hoopt dat deze verhoogde bijdrage zich niet doorzet de komende jaren. “Maar als we realistisch zijn, ziet het er niet goed uit. We kunnen alleen maar hopen dat de producenten wakker worden en veel minder restafval produceren. Nu wordt de rekening aan de consument geproduceerd en dat kan niet de bedoeling zijn.”