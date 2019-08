Inschrijven voor carnavalsstoet kan tot 31 december Carnavalliefhebbers schrijven 22 februari maar best in de agenda Kristof Vereecke

30 augustus 2019

13u54 0 Zelzate Zaterdag 22 februari vindt voor het eerst sinds decennia opnieuw een carnavalsstoet plaats in Zelzate.

De stoet is een samenwerking tussen de Werkgroep Carnaval en het gemeentelijke feestcomité. “Het gaat om een avondstoet”, zegt Kevin De Decker van de Werkgroep carnaval, die al lang droomt van een carnavalstoet in Zelzate. “Het moet echt een verlicht spektakel worden.” Om van de stoet een succes te maken zijn de organisatoren nog volop op zoek naar deelnemers. Wie wil inschrijven kan dat doen via de gemeentelijke website. “De inschrijving is pas geldig na bevestiging”, voegen de organisatoren daar nog graag aan toe.