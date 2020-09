Inbrekers zetten café The Club blank Kristof Vereecke

17 september 2020

17u17 0 Zelzate Inbrekers hebben woensdagnacht een ravage achtergelaten in café The Club in de Cesenaticolaan. Cafébazin Agnes is er het hart van in.

“Ik sta hier al 26 jaar achter de toog en nog nooit heb ik zoiets meegemaakt”, zegt uitbaatster Agnes bij Radio ZRO. De inbraak is extra pijnlijk omdat de daders gingen lopen met de spaarkas en een kluis van enkele verenigingen. “Dit doet zoveel pijn. Bovendien is heel het café overhoop gehaald.”

Alsof dat niet genoeg is, lieten de daders na de inbraak de waterkraan lopen. “Het café is vandaag niet open omdat we gestart zijn met de opkuis. Gelukkig krijgen we veel hulp van vrienden en de buurt, anders zaten we pas echt in de miserie.”