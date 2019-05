In meest linkse gemeente van Vlaanderen stemt één op vier extreemrechts: “Dringend beginnen werken aan warmere samenleving” Zelzate wil links baken zijn in steeds rechtser wordend Vlaanderen Kristof Vereecke

27 mei 2019

14u18 14 Zelzate “Zelzate is een links baken in een steeds rechtser wordend Vlaanderen”, zegt Zelzaats burgemeester Brent Meuleman (sp.a) na de verkiezingsuitslagen. Toch kan ook hij er niet om heen dat één op vier van zijn onderdanen zondag extreemrechts gestemd hebben. “Een signaal dat we niet mogen negeren”, zegt Meuleman. “Net nu is het zo belangrijk dat het project van de toekomstcoalitie slaagt.”

Marktdag in Zelzate. Het ideale moment om aan de toog of tijdens het keuvelen tussen de kramen een laatste keer terug te kijken op de verkiezingsuitslagen van gisteren. De kanaalgemeente is zo wat de enige gemeente in Oost-Vlaanderen waar sp.a groeit. Zowel burgemeester Brent Meuleman (3.757 voorkeursstemmen), schepen Isabel Dellaert (3.308 voorkeursstemmen) als sp.a-voorzitster Elle De Kuyper (2.303 voorkeursstemmen) haalden voortreffelijke resultaten. “Het doet veel deugd om vast te stellen dat de sp.a er in Zelzate, tegen alle tendensen in, nog maar eens is op vooruit gegaan”, zegt Meuleman. “Het bewijs dat het verhaal dat we hier aan het schrijven zijn toch aanslaat bij de mensen.”

Signaal

Ook zijn extreemlinkse coalitiepartner PVDA deed het voortreffelijk. Klimaatschepen Steven De Vuyst (PVDA) mag zelfs gaan zetelen in de Kamer. Toch moeten zowel Meuleman als De Vuyst erkennen dat één op vier Zelzatenaren extreemrechts kiest. “Bizar, maar wel de bittere realiteit”, reageert Brent Meuleman. “Het is een signaal aan onze nationale politici dat de burger ontevreden is. Ik zou hier straffe uitspraken kunnen doen, maar daar schieten we niets mee op. Toch kan ik maar moeilijk geloven dat die resolute ruk naar rechts zou betekenen dat plots zoveel Vlamingen de haatdragende, discriminerende, vrouwonvriendelijke boodschappen van de Dries Van Langenhoves in onze samenleving zouden onderschrijven. Maar het is wel een signaal dat we dringend moeten beginnen werken aan een warmere samenleving. Op dat vlak is het verhaal dat we hier in Zelzate met de toekomstcoalitie aan het schrijven zijn extra belangrijk. Wij kunnen bewijzen dat er een alternatief is voor de ruk naar rechts.”

Zelzaats model

Ook Steven De Vuyst denkt er zo over. Beide heren steken hun appreciatie voor elkaars goede uitslag ook niet onder stoelen of banken. “Onze burgemeester heeft gelijk als hij zegt dat we moeten tonen dat het Zelzaats model werkt”, zegt De Vuyst. “Hier kunnen we starten met het doorprikken van de vele clichés en het racistisch discours dat sommige partijen voeren. Maar ook wij moeten vaststellen dat Zelzate geen eiland is en onze inwoners dus vatbaar zijn voor dat soort discours. Aan ons als toekomstcoalitie om de ballon te doorprikken.”