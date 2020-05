In het spoor van Brent Meuleman, burgemeester van de roodste gemeente van het land: “Hier noemen we het liever de meest sociale” Kristof Vereecke

01 mei 2020

08u25 10 Zelzate 1 mei, Dag van de Arbeid. Voor elke rechtgeaarde socialist de absolute hoogdag van het jaar. Zeker voor Brent Meuleman, sinds 16 januari 2019 burgemeester van Zelzate. De kanaalgemeente riep zich dankzij een coalitie tussen sp.a en PVDA uit tot roodste gemeente van het land. “Wij noemen het liever de meest sociale.” Laat één ding duidelijk zijn: nergens leeft 1 mei harder dan aan de boorden van het kanaal Gent-Terneuzen. Ook in tijden van lockdown.

30.04.2020, 23.45 uur: Meiavond. Een moment waar socialisten in Zelzate normaal samenkomen om te drinken, te lachen en het socialisme te vieren. Traditioneel betekent dat een coverband. Dit jaar is er van samen vieren geen sprake. Iedereen beleeft zijn meiavond vanuit zijn kot. Brent Meuleman neemt dan maar de tijd om even door enkele oude edities van ‘Het Noorderlichtje’, het voormalige weekblad van de Zelzaatse sossen, te bladeren. “Aan het lezen over de 1 meiviering in 1930. Socialisme is een strijd om rechtvaardigheid, om menschelijkheid, om vrede en broederlijkheid.”

01.05.2020, 9.00 uur: Ontbijten met het gezin.