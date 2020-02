In de voetsporen van Evy Poppe tijdens krokusvakantie Kristof Vereecke

27 februari 2020

15u26 0 Zelzate Plezier maken in de sneeuw, daar draait het vaak om tijdens de Krokusvakantie. Daarom trok de gemeentelijke sportdienst vandaag naar de ‘Skidôme’ in Terneuzen.

Ze kregen daarbij het gezelschap van een vrolijke bende uit Assenede die op snowfunkamp zijn. Bobsleeën, curling, biathlon...het hoort er deze week allemaal bij. Gisteren stond skiën en snowboarden op de agenda. Niet toevallig een sport die ze in Zelzate erg genegen zijn. Zo hebben ze daar ene Evy Poppe wonen. De 15-jarige Poppe kroonde zich vorige maand tot Olympisch jeugdkampioene in het snowboarden. Vandaag kregen de 33 goed ingeduffelde deelnemers de kans in de voetsporen treden van hun heldin. De deelnemers amuseerden zich te pletter. “Zo’n dagje skiën of snowboarden is een geweldige ervaring”, zegt sportfunctionaris Els De Smet. “Zowel voor zij die al ervaring hebben op de latten als voor degenen die hun eerste stappen zetten in de sneeuw. Dat het nu ook in Zelzate sneeuwt, daar zitten wij echter voor niets tussen”, klonk het al grappend. Wie weet hebben ze er binnen een paar jaar wel een nieuwe Evy Poppe.