IDM en propere pionier Rudy schakelen versnelling hoger om park rond visvijver peukenvrij te krijgen Kristof Vereecke

30 juli 2020

12u18 0 Zelzate IDM schakelt een versnelling hoger om het park rond de gemeentelijke visvijver peukenvrij te krijgen. Propere pionier Rudy De Meester haalde er recent opnieuw een indrukwekkend aantal peuken op.

Propere Pionier Rudy De Meester is al één van de drijvende krachten om de kanaalgemeente zo zwerfvuilvrij mogelijk te houden. Na één van zijn opruimbeurten bleek er rond de visvijver een groot peukenprobleem. “De vangst was opnieuw immens”, zucht Rudy. Helaas had Rudy het niet over vissen, maar wel over sigarettenpeuken. Een groot probleem, zo duurt het twee jaar vooraleer een sigarettenpeuk volledig afgebroken is. daarom schakelt IDM nu een tandje hoger in de strijd tegen peuken. In samenwerking met Mooimakers werden sensibiliserende borden rond de gemeentelijke visvijver geplaatst. Ook het peukenproject van IDM loopt nog steeds verder. In heel wat horecazaken en via IDM zelf kan je nog steeds voor slechts 1 euro een zakasbakje kopen. “Geen excuus meer dus om je peuk nog op de grond te gooien. Help Rudy Zelzate peuken vrij te houden!”