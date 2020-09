Huwelijksjubilea in coronatijden: “Met het stalen ros van balkon naar balkon” Kristof Vereecke

06 september 2020

08u37 3 Zelzate Zaterdag trok het schepencollege met de fiets de boer op om enkele belangrijke huwelijksjubilea te vieren. Dat leverde in de Oostkade zelfs een heuse balkonscene op.

In Zelzate worden koppels die hun gouden, diamanten of briljanten bruiloft vieren normaliter feestelijk ontvangen in het gemeentehuis. “In deze coronatijden is dat helaas niet zo evident”, zegt burgemeester Brent Meuleman (sp.a). “Dat betekent niet dat die mensen het niet verdienen om gehuldigd te worden. Daarom hebben we er met het schepencollege voor gekozen om alle jubilarissen voortaan persoonlijk en coronaproof te bezoeken met de fiets.” Dat leverde in de Oostkade zelfs een onvervalste balkonscene op. Zo stonden Angnès Van Weybsberghe en Etienne Standaert het college al op te wachten op het balkon van hun appartement. De twee vierden afgelopen weekend hun briljanten huwelijksverjaardag. “Hoe wijs is dat? Dit is echt aangenaam. Overal worden we met open armen ontvangen. Ook de komende weken zullen we op onze stalen ros veel feestbeesten bezoeken.” Hopelijk voor het Zelzaatse schepencollege wordt het nog een mooie nazomer.