Huisvestingsmaatschappij start met operatie Wittouck: 16 huizen in Schwarzenbeklaan gesloopt Kristof Vereecke

10 september 2020

19u54 0 Zelzate De sociale huisvestingsmaatschappij cvba Wonen is gestart met de sloop van de woningen in de Schwarzenbeklaan. Het begin van een volledige renovatiegolf in de Wittouckwijk.

De wijk werd opgetrokken in de jaren zestig op de terreinen van de oude suikerfabriek van Franz Wittouck. De familie Wittouck behoort nu nog altijd tot de tien rijkste families in België. De wijk kreeg uiteindelijk de naam van de familie. In totaal staan er 70 eensgezinswoningen en 64 appartementen. Die worden de komende jaren vervangen door nieuwbouw.

In de eerste fase is de Schwarzenbeklaan aan de beurt. De helft van de huizen ligt er ondertussen al plat, de andere helft is klaar om de komende weken gesloopt te worden. “In totaal slopen we zestien sociale huurwoningen in de Schwarzenbeklaan”, vertelt Patricia De Meyer van sociale huisvestingsmaatschappij cvba Wonen. “Deze woningen voldoen niet meer aan de woonnormen. In de plaats bouwen we zeventien nieuwe sociale huurwoningen. De nieuwe woningen worden begin 2022 opgeleverd. Het gaat om bijna energieneutrale woningen met een eigen tuin, terras en carport. Daarnaast voorzien we ook een nieuwe fietsenstalling in de straat.”