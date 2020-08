Hoteluitbaatster snapt verschillende richtlijnen voor huwelijken, babyborrels en rouwmaaltijden niet: “Emoties spelen toch geen rol in besmettelijkheid van virus?” Kristof Vereecke

20 augustus 2020

17u43 2 Zelzate “Een babyborrel met 30 gasten moet je annuleren, maar een rouwmaaltijd met 50 mensen op dezelfde locatie kan wel doorgaan.” Marije Laureys van het bekende hotel-restaurant Den Hof in Zelzate begrijpt niks van de nieuwe maatregelen van de veiligheidsraad. “Emoties spelen toch geen rol in de besmettelijkheid van een virus?”

Marije Laureys van hotel-restaurant ‘Den Hof’ is teleurgesteld in de nieuwe maatregelen van de veiligheidsraad. Vooral de willekeur over hoeveel mensen je mag uitnodigen op bepaalde activiteiten stoot haar tegen de borst. “Ik word vandaag zelfs geconfronteerd met een zeer concreet voorbeeld. Zo heb ik net een aanvraag binnen voor een rouwmaaltijd voor 50 personen. Ik was zo gelukkig dat ik die mensen positief nieuws kan brengen. Samen kunnen rouwen is zo belangrijk. Tegelijkertijd moet ik een gezin teleurstellen die de week nadien een babyborrel wilde organiseren met 30 mensen. Zoiets krijg je als ondernemer toch niet uitgelegd? Ik snap ergens de redenering wel waarom ze rouwmaaltijden wel toelaten, maar het is toch niet zo dat mensen die deelnemen aan een rouwmaaltijd minder besmettelijk zijn dan mensen die deelnemen aan een babyborrel? Gezondheid is toch gezondheid? Ik had op zijn minst een rechte lijn verwacht. Dat had duidelijker geweest voor ons, maar zeker ook voor onze klanten.”

Creatieve collega’s

Marije begrijpt dat sommige collega’s dan ook creatief omspringen met de regels, maar zelf doet ze dat niet. “Ik weet dat er collega’s zijn die een groep van twintig gewoon splitsen in twee tafels van 10 en er verder weinig poeha overmaken. Wij hebben gekozen om ons aan de regels te houden. Ik heb het gevoel dat klanten daar ook niet op zitten te wachten. De regels zijn nu eenmaal de regels en dus doen we voort zoals we bezig zijn met alle verwarring van dien. Zo zit er komend weekend gewoon 75 man in ons restaurant, uiteraard op een veilige afstand van elkaar. Maar een bedrijfsfeestje van 20 mensen annuleren we. Mensen die dag in, dag uit met elkaar samenwerken. Het leven zoals het is ‘corona’. Frustrerend, maar het is niet anders”, besluit Marije.