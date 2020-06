Hotel-restaurant Den Hof kijkt met ludiek filmpje uit naar heropening: “Staycation moet onze zomer redden” Kristof Vereecke

04 juni 2020

11u36 1 Zelzate “Staycation moet onze zomer redden!”, de boodschap van Marije Laureys van het bekende hotel-restaurant Den Hof is duidelijk. Samen met haar team telt ze de dagen af naar 8 juni om de deuren opnieuw te openen.

Hotel-restaurant Den Hof is een begrip in Zelzate en omstreken. Normaal heerst er altijd een drukte van jewelste, maar door de coronacrisis bleven de deuren meer dan twee maanden gesloten. De familie Laureys besloot er het beste van te maken en ging op ‘staycation’ in eigen hotel. Het leverde een ludiek filmpje op dat ze vandaag lanceerden via de Facebookpagina van het hotel. De boodschap is niet mis te verstaan. “Vakantie in eigen land moet onze zomer redden”, zegt Marije Laureys. “Met de zomer voor de deur komen de businessreserveringen maar traag op gang en ook alle geplande feestelijkheden zijn geannuleerd. We zullen het dan ook moeten hebben van mensen die op vakantie willen in eigen land. Wij zullen ze alvast met open armen ontvangen en in de watten leggen.”

Perfecte uitvalsbasis

Speciaal voor deze zomer hebben ze bij Den Hof twee nieuwe corona-arrangementen uitgewerkt. “We zijn er bovendien van overtuigd dat ons hotel de perfecte uitvalsbasis is om de regio te verkennen”, weet Marije. “Alle fietsknooppuntennetwerk starten in het hotel. Vanaf hier kan je met de fiets naar het Meetjesland, het Waasland, Zeeuws-Vlaanderen en de regio rond Gent. Je kan elke dag van het weekend een andere richting uit. Met de auto zijn de kunststeden Gent, Antwerpen en Brugge dan weer vlakbij. En we mogen ook niet vergeten dat er in Zelzate heel wat te ontdekken valt. Neen, bij ons zit je goed voor een staycation.”

Het filmpje bekijken, doe je hier.