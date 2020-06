Horeca-uitbaters dagen schepencollege uit: “35 horecazaken in 30 dagen” Kristof Vereecke

05 juni 2020

13u00 0 Zelzate Vrijdag staat in Zelzate het grote horecaoverleg op de agenda. Inzet: meer terrasruimte en het al dan niet uitdelen van een Zelzaatse cadeaubon aan alle inwoners om te besteden bij de lokale middenstand. Vooraf pakten de horeca-uitbaters alvast uit met een leuke challenge voor het college: “35 horecazaken in 30 dagen”

Met de slogan ‘Zelzate Geweldig! Welkom terug in ons kot!’ slaan 35 Zelzaatse horecazaken de handen in elkaar om de Zelzatenaar terug naar hun zaak te lokken. “Het is uniek dat alle horeca-uitbaters de handen in elkaar slaan”, zegt Marije Laureys van ‘Den Hof’. “Volgens mij is het de eerste keer dat zoiets gebeurt. Op die manier heeft de coronacrisis ook een positieve zijde.”

Cadeaubon en terrassen

Tijdens het overleg nam Eric Van de Velde meteen het woord. Hij pleitte voor het verdelen van een Zelzaatse cadeaubon onder alle Zelzatenaren als extra impuls voor de lokale middenstand. Burgemeester Brent Meuleman (sp.a) leek meer te voelen voor een spaaractie waarbij bonnen gewonnen kunnen worden die gesponsord worden door de gemeente. Uiteraard kwamen ook de terrassen ter sprake. Of er vandaag nog duidelijkheid komt, is afwachten.

Uitdaging

Het overleg verliep alvast in een bijzonder constructieve sfeer. Of de uitdaging van de Zelzaatse horeca-uitbaters daar voor iets tussen zat, is maar de vraag. “We dagen het college uit om 35 horecazaken te bezoeken in 30 dagen. Wij garanderen dat we hen in de watten zullen leggen. Op die manier geven ze meteen ook het goede voorbeeld voor de rest van Zelzate: de horeca is terug open en we ontvangen onze gasten met open armen.”

Burgemeester Brent Meuleman (sp.a) gaat de uitdaging zeker niet uit de weg. “Ik ben wel benieuwd wat mijn vrouw daar van gaat vinden. Ik had net beloofd werk te maken van die extra coronakilo’s. Maar een burgemeester moet zijn horeca steunen.”