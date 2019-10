Hoogbouw moet paradepaardje worden van cvba Wonen en klimaat “Een van de meest energiezuinige gebouwen in zijn soort” Kristof Vereecke

13 oktober 2019

17u59 0 Zelzate Vandaag vierde Vlaanderen 100 jaar sociaal wonen met een ‘Sociaal Wonendag’. Meer dan 50 bijzondere projecten zwaaiden hun deuren open voor het grote publiek. Eén daarvan was de Zelzaatse Hoogbouw. Het appartementsblok uit 1960 werd de afgelopen jaren volledig gestript en wordt momenteel met Europese subsidies gerenoveerd tot een van de meest energiezuinige gebouwen in zijn soort.

De hoogbouw dateert uit 1960 en domineert al tientallen jaren de Zelzaatse skyline. Na zestig jaar intensief gebruikt te zijn, drong een renovatie zich op. In 2013 werd vol goede moed gestart, maar een faillissement zorgde ervoor dat de renovatie serieus werd afgeremd. Maar er is licht aan het einde van de tunnel. Ondertussen zitten de renovatiewerken van de 64 appartementen opnieuw op kruissnelheid. Geïnteresseerden en bewoners konden vandaag al een eerste keer kennis komen maken met hun ‘thuis van de toekomst’.

Klimaatneutraal

“En neem dat gerust letterlijk”, zegt Patricia De Meyer van de cvba Wonen. “Dankzij Europese EFRO-subsidies wordt dit een van de meest energiezuinige gebouwen in zijn soort. In principe zal het ons eerste volledig klimaatneutrale project zijn. Het moet het paradepaardje worden van de cvba Wonen.” En dat is te merken aan alles: een centraal zonneboilersysteem, zonnepanelen, duurzaam materiaalgebruik.... Elk gebouw wordt uitgerust met een gebouwbeheerssysteem. “Dat zal het energieverbruik per wooneenheid meten en bijsturen waar nodig om zo de prestaties te verbeteren. Op die manier kunnen bewoners zelf een inspanning doen om het energieverbruik van het gebouw te optimaliseren.”

In het verleden deed het gebouw erg kil aan. Daarom wordt op de benedenverdieping een warm onthaal gecreëerd met een centrale belevingsruimte Patricia De Meyer van de cvba Wonen

Extra woonkwaliteit

De plannen ogen fraai en niet alleen op het vlak van klimaat. “Het gebouw kon ook wel wat extra woonkwaliteit gebruiken. In het verleden deed het erg kil aan. Daarom wordt op de benedenverdieping een warm onthaal gecreëerd met een centrale belevingsruimte. “Daar kunnen bewoners eventueel gasten ontvangen of kan een wasbar gecreëerd worden.” Elk appartement krijgt ook een eigen balkon. Vandaar kunnen de bewoners uitkijken over de omgeving en de volkstuintjes die de cvba Wonen er wil aanleggen.

Met het project is zo’n 9.000.000 euro gemoeid. 653.492 euro daarvan zijn Europese klimaatsubsidies. Tegen 2021 moet het volledige project klaar zijn. Omdat er in twee fases gewerkt wordt, kunnen de eerste bewoners al in het voorjaar van 2020 hun intrek nemen.