Honderden lopertjes veroveren gemeentepark tijdens natte scholenveldloop Slecht weer kan pret niet bederven Kristof Vereecke

26 september 2019

18u59 0 Zelzate Net geen duizend scholieren veroverden vandaag het gemeentepark voor alweer een geslaagde editie van de jaarlijkse scholenveldloop.

“Fijn om te zien dat ondanks het slechte weer zoveel lopertjes hun beste beentje kwamen voorzetten”, zegt sportfunctionaris Els De Smet. Uiteraard was er aandacht voor de winnaars, maar daar was het zeker niet alleen om te doen. “Alle deelnemers zijn winnaars. Iedereen deed keihard zijn best en het plezier spatte ervan af.” Binnenkort zit de sportdienst samen met alle medewerkers om te kijken of er volgend jaar een nieuw concept gelanceerd kan worden. “De scholenveldloop moet voor iedereen een feest zijn. Daarom denken we na over een belevenisloop. Maar hoe dat precies in zijn werk zal gaan, is voor later. Eerst gaan we nog even nagenieten van deze prachtige en sportieve dag.”