Hoe Zelzate en Cesenatico na 60 jaar verbroedering steeds meer gelijkenissen vertonen: “Een kanaal, nationale doelmannen, wielerhelden en Italiaans bier in Zelzaatse glazen” Kristof Vereecke

23 september 2019

14u03 0 Zelzate Gisteren werd in het Italiaanse Cesenatico de Gran Fondo Marco Pantani gereden, in Zelzate was het feest ter ere van Open Straatjesdag. Beide gemeenten zijn al meer dan 60 jaar verbroederd met elkaar. Jaarlijks trekken tientallen Zelzatenaren richting het Italiaanse badstadje om er al dan niet op Pantani-bedevaart te gaan. Wat weinigen weten is dat Cesenatico en Zelzate, op het eerste gezicht tegenpolen, na al die jaren verbroederen heel wat gelijkenissen vertonen.

Zelzate, parel van het Noorden. Waar op 8 december 2017 in hotel-restaurant Den Hof het befaamde Zelzate-akkoord getekend werd. Het akkoord verenigt de havens van Gent en Terneuzen en maakt Zelzate het geografische middelpunt van het machtige North Sea Port. Het contrast met het idyllische badplaatsje Cesenatico aan de Adriatische kust kan niet groter zijn. Maar schijn bedriegt. Zelzate en Cesenatico hebben meer gelijkenissen dan men op het eerste gezicht zou denken.

Kanaal

Neem nu de gelijkenissen tussen Porte Canale, het havenkanaal in het historische centrum van Cesenatico dat ooit door de grote Leonardo Da Vinci werd vereeuwigd, en het kanaal Gent-Terneuzen. Beide kanalen verdelen de twee gemeenten in twee helften. Daar waar de Zelzatenaar dagelijks gemiddeld zeven keer voor de brug staat, nemen de inwoners van het Italiaanse badstadje het veer. Ook Zelzate had ooit een veer. Misschien moet het plan om de oude kanaalbedding op de Grote Markt terug open te leggen toch eens van onder het stof gehaald worden. Met Cesenatico, waar de historische vissersschepen in het centrum liggen aangemeerd, als toepasselijk voorbeeld. De Zelzatenaar zal je niet horen klagen: 365 dagen vakantie in eigen centrum. En de broers en zussen uit Cesenatico zullen zich nog meer thuis voelen in hun zusterstad. Een mens zou zich afvragen waarom het idee nog niet eerder geopperd is.

Italiaans bier uit Zelzaatse glazen

Maar er zijn nog parallellen. Wist je dat ze in Hotel Milano Italiaans bier schenken uit Zelzaatse Jupilerglazen? Met dank aan Freddy Plasschaert, uitbater van café Century op de Grote Markt. Freddy onderhoudt al jaren een innige vriendschapsband met de uitbaters van het hotel. Dat laatste is trouwens een verborgen pareltje. De keuken is er van een ongeëvenaarde Italiaanse klasse en elke maand van het jaar kan je er Zelzatenaren tegen het lijf lopen.

Giorgi Ghezzi

Daar eindigt het verhaal echter niet. Zelzate en Cesenatico zijn beiden de geboorteplaats van een nationale doelman. De Italiaanse Armand Mance Segers luistert naar de naam Giorgio Ghezzi. De kleine Giorgio werd op 11 juli 1930 geboren in Cesenatico en nam in 1954 deel met de squadra azzurra aan het WK in Zwitserland. Il Kamikaze won drie Serie A -titels en keepte zowel bij Inter als AC Milan. Met die laatste won hij in 1963 zelfs de Europacup door in Wembley het grote Benfica van Eusebio te verslaan. Armand Mance Seghers werd geboren op 21 juni 1956 en was een generatiegenoot van Ghezzi. Ook Mance schopte het tot de nationale elf en behaalde zelfs veertien caps meer dan Ghezzi. In 1959 greep hij nipt naast de Gouden Schoen, maar hij werd wel verkozen tot Buffalo van de eeuw en is al sinds 2003 ereburger in Zelzate. In 2013 kreeg hij zijn eigen straat in Zelzate. Een eer die ook Ghezzi te beurt viel in Cesenatico. Toeval bestaat niet. Zeker als je weet dat de Armand Segersstraat vlakbij het kanaal Gent-Terneuzen ligt en de Viale Giardini al Mare Giorgio Ghezzi langs de kustlijn loopt.

Pantani

En dan is er nog ene Marco Pantani. Toen Marco Pantani in 2004 op Valentijnsdag aan een overdosis cocaïne stierf in een Italiaanse hotelkamer, rouwde Zelzate. De vlaggen aan het gemeentehuis hingen een hele week halfstok. “In Zelzate wordt iedereen nu zot”, liet televisiecoryfee Mark Uytterhoeven zich ooit ontvallen toen Il Pirato als eerste Alpe d’Huez bovenkwam. Nooit piraten de brug van Zelzate weten passeren, maar Marco Pantini zit voorgoed in de Zelzaatse harten. Voor veel Zelzatenaren is een bezoek aan het graf van San Marco en daarna een ijsje bij het ijssalon van zus Manola het hoogtepunt van de zomer. De Piadineria Pantani is een bedevaartsoord voor wielerliefhebbers. Dichter bij de geest van Il Pirato kom je niet meer. Voor de piadineria verwelkomen de vlaggen met een foto van Pantani in de roze leiderstrui van de Giro d’Italia de klanten, binnenin een grote foto aan de muur en achter de toog zijn zus.

Maar het is lang niet de enige plek in Cesenatico waar je in de voetstappen van de grote Marco Pantani kan treden. Er is de onvermijdelijke begraafplaats waar Pantani zijn laatste podium in de race van het leven kreeg, er is een standbeeld langs de kustlijn, een museum in het station van Cesenatico ... Wie door de smalle steegjes van Cesenatico wandelt, merkt aan alles dat deze stad zijn bekendste held niet vergeten is. Vijftien jaar na zijn dood hangt zijn foto nog in tientallen winkels, koffiezaken en hotels. Op één of andere bizarre manier is Il Elefantino (‘het olifantje’, de andere bijnaam van Il Pirato, nvdr.) nog steeds het kloppend hart van het badstadje.

Gisteren werd in Cesenatico de Gran Fondo Marco Pantani gereden. Het einde van een hele week wielergekte ter ere van Il Pirato. In Zelzate haalde men de fiets van stal om te gaan buurten tijdens de Open Straatjesdag. Maar verder dan dat lijkt de wielervergelijking niet te gaan. Toch niet voor de moderne wielerfanaat, want ook Zelzate heeft zijn wielerhelden. Omer De Bruycker koerste van 1930 tot 1947 en won in zijn carrière maar liefst negen internationale zesdaagses zoals die van Londen, Berlijn en Antwerpen. René Vermandel koerste van 1913 en 1928 en won de Ronde van Vlaanderen. Ook zij hebben hun straat in Zelzate.

Gemellato

Zelzate en Cesenatico, een Siamese tweeling zal het nooit worden, maar er is meer dat de twee verbindt dan op het eerste zicht lijkt. Het is geen toeval dat zustersteden in het Engels gewoon twin cities worden genoemd. In Cesenatico zeggen ze gemellato en dus blijft Marco Pantani gewoon voor altijd een halve Zelzatenaar.

