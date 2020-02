Het regent niet alleen oproepen, maar ook schouderklopjes in brandweerzone Centrum: “Mensen zijn ons overal heel erg dankbaar” Kristof Vereecke

16 februari 2020

18u26 0 Zelzate Meer dan 230 oproepen kreeg de brandweerzone Centrum vandaag te verwerken. Toch is het niet allemaal kommer en kwel voor de vele brandweermannen- en vrouwen. Dat bewijst een foto van een brandweerhelm en een doos Merci van brandweerluitenant Filip Van Acker.

Een brandweerhelm op het dashboard van de brandweerwagen met daarnaast een doos Merci. Dat bijzondere beeld stuurde brandweerluitenant Filip Van Acker vandaag de wereld in. Van Acker was vandaag actief op brandweerpost Zelzate. Een bijzondere foto waar ook een bijzonder verhaal achter zit. “We kregen de doos van een vrouw uit Moerbeke-Waas. Er was stormschade op het bedrijf van de vrouw. Ze was zo dankbaar voor onze tussenkomst dat ze ons spontaan twee dozen Merci meegaf.”

Teamgeest

Het verhaal uit Moerbeke-Waas is zeker geen alleenstaand verhaal. “Overal waar we komen zijn de mensen vandaag erg dankbaar. Op die manier vergeet je bijna dat je een hele dag bezig bent in weer en wind. Het zorgt er ook voor dat de moraal goed zit. De groepsgeest is belangrijk op zo’n dagen en die zit bij ons vandaag zeer goed. Of die doos Merci daar voor iets tussen zit? We doen altijd keihard ons best voor de mensen. Maar een schouderklopje doet extra deugd op dagen als deze”, besluit Van Acker.