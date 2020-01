Herstel Westkade start in maart Werken worden live uitgezonden via webcam Kristof Vereecke

29 januari 2020

11u16 0 Zelzate De herstelling van de Westkade, die Zelzate met Sas van Gent verbindt, start in maart. Dat maakt de gemeente Terneuzen bekend op een informatieavond over het herstelplan van de kade die al sinds februari vorig jaar dicht is.

Er is licht aan het einde van de tunnel: eind maart start een aannemer met het langverwachte herstel van de Westkade tussen Sas van Gent en Zelzate. De kade is zo instabiel geworden dat ze dreigt in het kanaal Gent-Terneuzen te zakken. Verkeer over de Westkade is al van eind februari 2019 uitgesloten. Enkel een alternatieve fietsverbinding over de terreinen van kunstmestfabriek Rosier verbinden Sas en Zelzate. De start van de werken wordt dan ook op gejuich onthaald. “Nu is het wachten op de nodige vergunningen. Dit kan zes tot acht weken duren. Van die tijd gaan we gebruik maken om de nodige voorbereidende werken uit te voeren”, klonk het tijdens de infovergadering.

Webcam

Wie de unieke werken wil volgen, zal dit van heel erg nabij kunnen doen. Zo wordt alles in beeld gebracht via een live webcam. “Daarnaast gaan we ook nieuwsbrieven inzetten. We beseffen dat de communicatie beter moet rond deze werken”. De werken zullen zeker nog tot eind 2020 duren. In Sas van Gent wordt voorzichtig positief gereageerd. “Maar ze hadden deze honderd jaar oude kade wel een pak vroeger kunnen bekijken”, was één van de kritische bemerkingen van de aanwezigen.