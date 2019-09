Herstel Westkade Sas van Gent duurt minstens een jaar Kristof Vereecke

02 september 2019

19u08 0 Zelzate De Westkade, die het Nederlandse Sas van Gent met Zelzate verbindt, blijft zeker nog een jaar dicht. Dat meldt de gemeente Terneuzen. Er komt wel een alternatieve weg voor wandelaars en fietsers.

Er is eindelijk een plan voor het herstellen van de Westkade in Sas van Gent. De kade ter hoogte van het bedrijf Rosier is zo verzwakt dat ze dreigt weg te zakken in het kanaal Gent-Terneuzen. Na lang onderhandelen, werd nu een plan van aanpak voor het herstel goedgekeurd. Daaruit blijkt dat de herstelwerken 7,5 miljoen euro zullen kosten. 850.000 euro daarvan wordt betaald door de gemeente Terneuzen. Rosier is opdrachtgever van de werken die zeker 12 maanden zullen duren. Zo moet de 210 meter lange kade eerst gesloopt worden en dan pas heraangelegd.

Ondertussen moet het verkeer er omrijden via de brug van Sas en de Tractaatweg. Er liep een onderzoek of er een mogelijkheid was dat het verkeer via het bedrijfsterrein van Rosier gestuurd kon worden, maar dat blijkt enkel mogelijk voor wandelaars en fietsers. Wanneer de werken effectief starten, is nog niet duidelijk.