Herstel Westkade lijkt processie van Echternach te worden Tijdelijke verkeersmaatregelen moeten sluipverkeer ontmoedigen Kristof Vereecke

24 mei 2019

17u33 0 Zelzate Het herstel van de Westkade tussen Sas van Gent en Zelzate lijkt een processie van Echternach te worden. Nadat de kade langs het kanaal Gent-Terneuzen eind februari werd afgesloten wegens serieuze stabiliteitsproblemen, lijkt nog steeds geen oplossing in zicht.

Dit tot grote frustratie van de gemeente Terneuzen en de inwoners van Sas van Gent. De Westkade is de levensader van Sas van Gent en de enige rechtstreekse verbinding met Sas van Gent. “Er zijn wel al voorstellen gedaan om de kade te stabiliseren, maar daar blijft het helaas bij. Het wordt tijd om knopen door te hakken en een planning op te maken”, klinkt het bij de gemeente Terneuzen.

Tonnagebeperking

Ondertussen werden in de Poeldijkstraat tussen Zelzate en Sas van Gent tijdelijke verkeersmaatregelen ingevoerd om het sluipverkeer tegen te gaan. Zo geldt er voortaan een snelheidsbeperking van 50 kilometer per uur en een tonnagebeperking voor voertuigen boven 7,5 ton. De Nederlandse bussen van Connexxion worden vervangen door kleinere exemplaren op de route langs de Poeldijkstraat. Op die manier hoopt de gemeente Terneuzen de overlast voor de buurt te beperken zolang er geen definitieve oplossing is voor de Westkade.