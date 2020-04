Heraanleg Westkade zonder al te veel hinder van start Kristof Vereecke

27 april 2020

16u15 0 Zelzate De heraanleg van de Westkade in Zelzate is maandag zonder al te veel hinder van start gegaan. Door de werken moeten de klanten van de Colruyt via de Stationsstraat naar hun favoriete supermarkt.

De werken zullen in totaal vier maanden in beslag nemen. Tijdens de werken wordt het wegdek van de Westkade volledig vernieuwd, er komt een nieuw fietspad en de in- en uitritten van het nieuwe busstation worden gebouwd. Om de werken te kunnen realiseren, ging de drukke straat maandag dicht tussen de Kanaalstraat, ter hoogte van Q8, en het kruispunt met de Stationsstraat, ter hoogte van de vrijheidsboom.

Al het verkeer dat vanuit het centrum naar de Kanaalstraat wil, moet omrijden via de Oostkade of de Stationsstraat. Daardoor kunnen de klanten van Colruyt de grote parking aan de Westkade niet meer op. Er wordt een nieuwe ingang voorzien via de smalle Stationsstraat. Daardoor is het een pak drukker dan anders in de Stationsstraat, maar grote problemen bleven uit. De politie voert bovendien extra controles uit. Tankstation Q8, Panos en Delhaize zijn enkel bereikbaar via de Kanaalstraat. Ook dat was wennen voor de klanten.