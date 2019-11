Heraanleg busplein start eerste week van januari: “Plein past in visie om van Zelzate terug centrumgemeente te maken” Kanaalgemeente investeert meer dan 1 miljoen euro om van betonnen woestijn opnieuw visitekaartje te maken Kristof Vereecke

16 november 2019

11u50 0 Zelzate De eerste week van januari wordt gestart met de heraanleg van het busplein. Het plein, inclusief groen lint, moet het visitekaartje worden van de gemeente Zelzate. De Lijn speelt met het idee om het vervoersaanbod vanuit de kanaalgemeente uit te breiden. De tien kades zijn daar het beste bewijs van. Kostenplaatje voor de gemeente: meer dan 1 miljoen euro. “Dit plein past in de nieuwe visie van de toekomstcoalitie om van Zelzate terug de centrumgemeente te maken die ze ooit was”, zegt burgemeester Brent Meuleman (sp.a).

Al van 2005 wordt in Zelzate gepraat over de heraanleg van de betonnen woestijn tussen de West- en Oostkade. Vijftien jaar lang raakten politiek, gemeente en De Lijn het echter niet eens over de plannen. Meer of minder kades, meer of minder groen, de verkeersinrichting,…. De vele discussies zorgden ervoor dat De Lijn de plannen voor de heraanleg voorgoed dreigde te begraven. Tot er begin dit jaar eindelijk een doorbraak kwam in het dossier. Sinds vandaag is er ook een startdatum voor de heraanleg.

Drie fases

“De eerste week van januari starten de werken”, zegt schepen van mobiliteit Luc Van Waesberghe (sp.a). “Er zal gewerkt worden in drie fases. Gedurende fase 1 wordt alles tussen de Oost- en Westkade aangepakt, het plein zelf zeg maar. Die fase zal 200 dagen duren. Tijdens de werken verhuist het busstation tijdelijk naar de Vredekaai. In fase 2 wordt het dienstgebouw aangelegd op het pleintje tegenover de Colruyt en tijdens fase 3 wordt de volledige Oostkade heraangelegd tussen Marktstraat en R4. Als alles goed gaat moet Zelzate eind 2020 een vernieuwd busplein hebben.”

Groen wandel- en fietslint

De plannen ogen alvast fraai. Vooral het groene wandel- en fietslint langs de Oostkade springt in het oog. “We investeren in totaal 300.000 euro extra in groen en veiligheid voor de zwakke weggebruiker”, zegt burgemeester Brent Meuleman (sp.a). “Dit plein kon wel wat extra groen gebruiken. Daarnaast proberen we alle kansen aan te grijpen om het voor de zwakke weggebruiker zo veilig mogelijk te maken in ons centrum. Gans dit plein past in de visie van de toekomstcoalitie om van Zelzate opnieuw de centrumgemeente te maken die ze ooit was. De Lijn voorziet hier niet zomaar tien kades en denkt na over uitbreiding van het aantal lijnen vanuit Zelzate. Onze ligging blijft een enorme troef. Zo passen ook de aanleg van de spoorlijn tussen Gent en Terneuzen, de ontwikkeling als scholengemeente of als winkel- en nijverheidsstad in diezelfde visie.”

Koning auto

Koning auto wordt in gans het verhaal niet vergeten. Na de heraanleg beschikt het plein nog steeds over meer dan negentig parkeerplaatsen, inclusief vijf parkeerplaatsen voor mindervaliden en twee voor elektrische wagens. Het verkeer rond het plein wordt volledig één richting. Zo zal er ingereden worden ter hoogte van Q8 en uitgereden langs de kant van de Oostkade. De plannen om de bussen niet langer langs de Grote Markt, maar langs het gemeentepark te laten rijden, blijven op die manier intact.

Gemachtigd opzichters

Op 11 december om 19.30 uur worden de plannen in het gemeentehuis toegelicht voor de ganse bevolking. “Maar deze week gaan we al samenzitten met de lokale handelaars, ArcelorMittal, Sint-Jan Baptist en de scholen”, zegt Luc Van Waesberghe. “We willen er over waken dat de werken voor iedereen zo vlot mogelijk verlopen. Eén van de knelpunten is dat de kinderen voortaan de R4 over zullen moeten als ze de bus willen nemen voor en na school. Daarom denken we om gemachtigde opzichters te zetten ter hoogte van het kruispunt met de Grote Markt bij aanvang en het sluiten van de schooluren.” Meuleman had ook nog goed nieuws voor de voetballiefhebbers: “De werken worden zo georganiseerd dat er ook deze zomer een groot scherm kan komen ter hoogte van café Napoleon.”