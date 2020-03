Heraanleg busplein perfect op schema: Vanaf vandaag kan er niet langer geparkeerd worden op parking tussen busplein en Eurohal Kristof Vereecke

02 maart 2020

07u27 0 Zelzate Vandaag start de tweede fase van de heraanleg van het busplein . Tijdens deze fase is het niet langer mogelijk te parkeren op het plein, met uitzondering van het stuk parking langs de Oostkade. De werken zitten perfect op schema.

De heraanleg van het busplein zit perfect op schema. Zo wordt vandaag gestart met fase 2 van de werken: de bouw van een dienstgebouw op het pleintje voor de Colruyt. Ondertussen gaat de heraanleg van het plein en de aanleg van tien nieuwe buskades gewoon door. Vanaf vandaag is het bovendien niet langer mogelijk te parkeren op de parking tussen het plein en de Eurohal. Die wordt tot zeker midden april ingenomen als werfzone. Enkel de parking aan de kant van de Oostkade, voor café Napoleon, blijft beschikbaar. Fase drie staat helemaal op het einde van de werken op de agenda. Dan wordt de volledige Oostkade heraangelegd tussen Marktstraat en R4. Die werken staan pas na de zomer op de agenda. Zo wordt voor café Napoleon eerst nog een EK-dorp ingericht tijdens de wedstrijden van onze Rode Duivels. “Als alles op deze manier blijft verlopen heeft onze gemeente eind 2020 een vernieuwd busplein”, klinkt het bij de gemeente Zelzate.

Centrumgemeente

De herinrichting van het plein past in het nieuwe masterplan van de gemeente Zelzate. “Heel dit plein past in de visie van de toekomstcoalitie om van Zelzate opnieuw de centrumgemeente te maken die ze ooit was. De Lijn voorziet hier niet zomaar tien kades en denkt na over uitbreiding van het aantal lijnen vanuit Zelzate. Onze ligging blijft een enorme troef. Zo passen ook de aanleg van de spoorlijn tussen Gent en Terneuzen, de ontwikkeling als scholengemeente of als winkel- en nijverheidsstad in diezelfde visie”, zei burgemeester Brent Meuleman (sp.a) daarover bij de lancering van de plannen.